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В пятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей

В пятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей
08.02.2022, 21:05 |

В среду, 9 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград.

В пятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей
  • Gettyimages.ru

Определится победитель во фристайле (биг-эйр, женщины) и горнолыжном спорте (слалом, женщины), шорт-трекисты поборются за медали на дистанции 1500 м, а также награды разыграют в санном спорте (двойки, мужчины).

Кроме того, медалисты определятся в лыжном двоеборье (нормальный трамплин, мужчины) и сноуборде (женщины).

С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.

9 февраля также стартует групповой этап хоккейного турнира среди мужчин. Сборная России сыграет с командой Швейцарии.

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