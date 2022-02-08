В пятый день Олимпиады в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей

Определится победитель во фристайле (биг-эйр, женщины) и горнолыжном спорте (слалом, женщины), шорт-трекисты поборются за медали на дистанции 1500 м, а также награды разыграют в санном спорте (двойки, мужчины).
Кроме того, медалисты определятся в лыжном двоеборье (нормальный трамплин, мужчины) и сноуборде (женщины).
С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.
9 февраля также стартует групповой этап хоккейного турнира среди мужчин. Сборная России сыграет с командой Швейцарии.
Ранее дедушка Клебо поделился эмоциями после победы внука в спринте на ОИ-2022.