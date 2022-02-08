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Дедушка Клебо поделился эмоциями после победы внука в спринте на ОИ-2022

Дедушка Клебо поделился эмоциями после победы внука в спринте на ОИ-2022
08.02.2022, 20:49 |

Тренер Коре Хёсфлот, дедушка норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, высказался о золотой медали внука в спринте на Олимпиаде в Пекине.

Дедушка Клебо поделился эмоциями после победы внука в спринте на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

«Сегодняшняя гонка — нечто иное по сравнению со скиатлоном. Теперь у него есть золото. Ощущения совсем другие. Не забывайте, Олимпиада только началась», — цитирует Хёсфлота VG.

Он также рассказал, что отправил сообщение своему внуку утром. В послании он написал: «Сегодня твой день, Йоханнес. Удачи. Привет от дедушки».

Напомним, что 8 февраля россиянин Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине в спринтерской гонке. Победителем стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино.

Ранее Вяльбе прокомментировала неучастие Большунова в спринте.

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