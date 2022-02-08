Вяльбе прокомментировала неучастие Большунова в спринте

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, почему олимпийский чемпион Александр Большунов пропустил спринт на Олимпиаде в Пекине.

«Не думаю, что Саша сумел бы выиграть. Рвать в спринте жилы ради того, чтобы подняться на пьедестал не за золотом, для Большунова было бы как-то неразумно, что ли. Возможно, он действительно был бы в тройке, но мне кажется, что лучше пожертвовать этим ради того, чтобы реально бороться за золото там, где ты можешь это делать. У Большунова же осталось еще немало дистанций. «Пятнашка», «полтинник», командный спринт и длинная эстафета — это как раз те гонки, в которых не только Саша, но и другие наши спортсмены способны бороться за золотые медали. Хорошие гонки остались», — рассказала Вяльбе в интервью RT.

Ранее Вяльбе заявила, что состав на мужской командный спринт будет ещё обсуждаться.