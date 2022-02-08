Вяльбе: состав на мужской командный спринт будет ещё обсуждаться

|

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала о составе на командный спринт на Олимпиаде в Пекине.

«Прежде всего оговорюсь, что официальной информации по составу никому из журналистов я не сообщала, давайте начнём с этого. Состав на командный спринт будет ещё обсуждаться с тренерским штабом, так что окончательного решения на этот счёт нет», — заявила Вяльбе в интервью RT.

Она также отдельно высказалась о кандидатуре Александра Терентьева, который сегодня выиграл бронзу в спринте.

«То, что у Саши Терентьева есть предпочтение к классике, всем прекрасно известно. Это его коронка, поэтому его кандидатура вполне логична», — добавила Вяльбе.

Ранее Вяльбе призналась, что огорчена выступлением Устюгова в спринте.