Вяльбе призналась, что огорчена выступлением Устюгова в спринте

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе оценила выступления российских спортсменов в спринте на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодняшние гонки? Масса огорчения и вишенка на торте — медаль Александра Терентьева. Ни Юля Ступак, ни Наташа Непряева не пробились. Однако самое большое огорчение — Сергей Устюгов. Есть ли у него шанс пробежать здесь? Шанс есть всегда и у всех, особенно в такой обстановке, когда коронавирус гуляет. Не знаю, чего не хватило Устюгову. Может быть, перегорел. Он ведь ждёт Олимпиаду не четыре года, как все, а восемь лет. Это очень сложно», — цитирует Вяльбе «Чемпионат».

У мужчин в финал спринта пробились Александр Терентьев и Денис Мальцев, а Александр Логинов выбыл на стадии полуфинала. В решающем заезде Терентьев стал третьим и завоевал бронзу. У женщин ни одна из россиянок не сумела выйти в финал.

Ранее Вяльбе рассказала, кто выступит в составе сборной России в командном спринте.