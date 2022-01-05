Родионов рассказал, как футболисты взаимодействуют с клубными докторами

Главный доктор московского «Динамо» Александр Родионов рассказал о специфике своей работы.

«И врач, и игрок должны соблюдать этику. Каждый занимается своим делом. Если ты хочешь поговорить на повышенных тонах, делай это не на людях. А так всякое бывает. Начинаешь что-то объяснять игроку, а он не понимает или не хочет понимать. Каждый переживает за своё здоровье и, в первую очередь, за ноги, поскольку это его средство заработка. Однако никогда не будет конфликтов, если врач подробно объяснит, что делать и чем грозит нарушение режима. Они адекватные люди. Ещё не встречал футболистов, которые предпочитали всё делать по-своему. До открытых у нас конфликтов никогда не доходило. Многие футболисты меняют чемпионат и клубы, потому далеко не всегда мы знаем всю историю болезни. Если спортсмен получил травму и хочет проконсультироваться с врачом из предыдущего клуба, никогда не отказываем. Мы передаём информацию о повреждении, консультируемся. Пару раз такое случалось. Но диагнозы совпадали, и мы продолжали лечение», — цитирует Родионова RT.

Также врач «Динамо» рассказал, часто ли к нему обращаются футболисты с просьбой исправить ошибку коллеги.

«Часто ли просят исправить ошибку другого врача? Скорее, не исправить ошибку, а слегка подкорректировать, назначить лечение, чтобы оно было более эффективным. Или проконсультироваться, всё ли правильно делается. В России, к сожалению, в менталитете заложено: если ты заплатил деньги за приём, лечение должно сразу же помочь. Даже когда речь идёт о порезе, который обычно беспокоит семь дней. А человек ждёт, что он сразу пройдёт. И если утром болит, во всём виноват врач. Надо идти к другому. Конечно, иногда случается, доктор не всё увидел, не до конца провёл диагностику. Все мы живые люди», — добавил Родионов.

Ранее врач «Динамо» рассказал, как реагирует на жёсткие стыки на поле.