Врач «Динамо» рассказал, как реагирует на жёсткие стыки на поле

Главный доктор московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, как реагирует на жёсткие стыки во время матча.

«Сильно переживаю, поскольку понимаю — они могут вывести футболиста из игры на долгий срок или привести к хирургическому вмешательству. Когда человек не успевает к мячу и ему остаётся только грубо фолить, внутренне просишь его остановиться. Если же эпизод всё-таки произошёл, то сильно злишься на человека. Поскольку лучше остальных осознаёшь возможные последствия. И здесь не важно, кто и какую карточку заработает, будет ли удаление», — сказал Радионов RT.

Ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит «Локомотиву» за Смолова 10 млн рублей.