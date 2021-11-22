Хореограф группы Тутберидзе недоволен введением системы QR-кодов
- РИА Новости
«Кукареку-коды. Вы реально этого хотите? Вся Европы гудит. Вся Россия гудит. Вся Америка гудит», — написал Железняков в Instagram.
По его словам, во всём мире люди недовольны данной системой.
«Или вы ждёте, пока народ вообще с ума сойдёт и начнёт действовать беспощадно? Так не смущайтесь, троньте наших детей — и увидите, что будет дальше», — добавил тренер.
12 ноября в правительстве сообщили, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о прохождении вакцинации от коронавируса в общественных местах и на некоторых видах транспорта.
Ранее другой хореограф группы Этери Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз — высказался о выступлении фигуристок Анны Щербаковой и Алёны Косторной на Гран-при Франции.