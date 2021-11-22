Хореограф группы Тутберидзе недоволен введением системы QR-кодов

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, поделился мнением о введении в России системы QR-кодов.
Хореограф группы Тутберидзе недоволен введением системы QR-кодов
  • РИА Новости

«Кукареку-коды. Вы реально этого хотите? Вся Европы гудит. Вся Россия гудит. Вся Америка гудит», — написал Железняков в Instagram.

По его словам, во всём мире люди недовольны данной системой.

«Или вы ждёте, пока народ вообще с ума сойдёт и начнёт действовать беспощадно? Так не смущайтесь, троньте наших детей — и увидите, что будет дальше», — добавил тренер.

12 ноября в правительстве сообщили, что кабмин направил в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о прохождении вакцинации от коронавируса в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Ранее другой хореограф группы Этери Тутберидзе — Даниил Глейхенгауз — высказался о выступлении фигуристок Анны Щербаковой и Алёны Косторной на Гран-при Франции.

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