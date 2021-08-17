Серебряная медалистка Олимпиады Веснина получила в подарок квартиру в Сочи

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский вручил Елене Весниной, которая завоевала на летней Олимпиаде в Токио серебряную медаль, ключи от квартиры в приморском городе.

«За высокие достижения в спорте олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро и серебряный призёр Олимпиады-2020 в Токио, почётный гражданин города Сочи Елена Веснина от имени администрации города награждена квартирой, чтобы спортсменка могла жить и работать на курорте, развивая академию тенниса», — цитирует Копайгородского пресс-служба города Сочи.

По его словам, теннисные школы есть в Адлерском и Центральном районах. В них занимаются более 2 тыс. сочинцев.

«Безусловно, для подготовки будущих олимпийских чемпионов нам необходимо создавать новые комфортные и современные тренировочные базы», — добавил он.

Веснина и Аслан Карацев стали серебряными призёрами Игр-2020 в миксте. Сборная России по теннису выиграла медальный зачёт в этом виде спорта, завоевав золото и два серебра.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев озвучил суммы денежных премий, которые будут выплачены местным призёрам Олимпийских игр в Токио.