Патриарх Кирилл оценил выступление российских спортсменов на ОИ в Токио

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл оценил выступление российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.
Патриарх Кирилл оценил выступление российских спортсменов на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Приветствуя вас по возвращении домой после выступления на летних Олимпийских играх в Токио, сердечно поздравляю с замечательными результатами. Вы достойно представили Россию на Олимпийских играх и, несмотря на непростую обстановку, в которой проходили состязания, героически боролись за победу, явили несгибаемую волю, настоящую солидарность и взаимную поддержку, показывая всему миру, что в основе российского спорта лежит прежде всего стремление в честной борьбе достигать максимальных результатов», — цитирует патриарха Кирилла сайт Русской православной церкви.

Глава Русской православной церкви также отметил политические обстоятельства, в которых оказались российские атлеты.

«Спорт, к сожалению, не всегда отделён от политики, и мы могли в этом убедиться, наблюдая за ходом Олимпийских игр. Но никакие политические препоны не смогли умалить ваших результатов, которые очевидны профессионалам и всем честным людям, не говоря уже о миллионах россиян, которые с надеждой переживали за вас в течение всего этого времени. Разделяя с вами радость побед, желаю всем вам новых высоких достижений на спортивном поприще и призываю на вас Божие благословение», — заявил он.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 71 медаль.

Ранее духовник сборной России призвал поддерживать российских олимпийцев.

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