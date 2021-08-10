Духовник сборной России призвал поддерживать российских олимпийцев

Духовник сборной России протоиерей Андрей Алексеев заявил, что болельщикам стоит поддерживать российских спортсменов, которые выступали на летних Олимпийских играх в Токио.

«Хочу попросить всех болельщиков помнить о том, что это наша сборная и мы должны правильно относиться друг к другу и поддерживать российских спортсменов, даже если они в чём-то ошибаются. Иначе это будет некрасиво и нечестно», — цитирует Алексеева РИА Новости.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 71 медаль.

Ранее главный врач сборной России рассказал про допинг-контроль российских спортсменов на ОИ в Токио.