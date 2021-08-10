Духовник сборной России призвал поддерживать российских олимпийцев

Короткая ссылка
Духовник сборной России протоиерей Андрей Алексеев заявил, что болельщикам стоит поддерживать российских спортсменов, которые выступали на летних Олимпийских играх в Токио.
Духовник сборной России призвал поддерживать российских олимпийцев
  • © РИА Новости

«Хочу попросить всех болельщиков помнить о том, что это наша сборная и мы должны правильно относиться друг к другу и поддерживать российских спортсменов, даже если они в чём-то ошибаются. Иначе это будет некрасиво и нечестно», — цитирует Алексеева РИА Новости.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 71 медаль.

Ранее главный врач сборной России рассказал про допинг-контроль российских спортсменов на ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить