Главный врач сборной России рассказал про допинг-контроль российских спортсменов на ОИ в Токио

Главный врач сборной России Андрей Жолинский рассказал про допинг-контроль российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

«Внимание к сборной России на летних Олимпийских играх в Токио было беспрецедентно высоким. Все мероприятия в отношении российских спортсменов проводились со скрупулёзной тщательностью», — цитирует Жолинского РИА Новости.

Напомним, с 23 июля по 8 августа в Токио проходили летние Олимпийские игры. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 71 медаль.

Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российских спортсменов на ОИ в Токио были отрицательными.