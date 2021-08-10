Все допинг-пробы российских спортсменов на ОИ в Токио были отрицательными

Главный врач сборной России Андрей Жолинский сообщил, что все допинг-пробы российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио были отрицательными.

Как сообщил РИА Новости Жолинский, на Олимпийских играх в Токио спортсмены ежедневно сдавали тесты на допинг и должны были постоянно информировать о своём местонахождении.

Напомним, с 23 июля по 8 августа в Токио проходили летние Олимпийские игры. Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте, завоевав 71 медаль.

Ранее сообщалось, что глава Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил об официальном закрытии ОИ в Токио.