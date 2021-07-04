Мазепин получил три штрафных балла после Гран-при Австрии

Российский пилот Haas Никита Мазепин получил три штрафных балла в суперлицензию после гонки Гран-при Австрии на девятом этапе «Формулы-1».

Как сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA), после гонки было зафиксировано, что россиянин недостаточно снизил скорость в зоне действия двойных жёлтых флагов. За это он получил три штрафных балла и 30 штрафных секунд.

При этом гонщик имеет право обжаловать данное решение.

На счету Мазепина уже пять штрафных баллов в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии.