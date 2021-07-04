Мазепин получил три штрафных балла после Гран-при Австрии

Короткая ссылка
Российский пилот Haas Никита Мазепин получил три штрафных балла в суперлицензию после гонки Гран-при Австрии на девятом этапе «Формулы-1».

Как сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA), после гонки было зафиксировано, что россиянин недостаточно снизил скорость в зоне действия двойных жёлтых флагов. За это он получил три штрафных балла и 30 штрафных секунд.

При этом гонщик имеет право обжаловать данное решение.

На счету Мазепина уже пять штрафных баллов в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Макс Ферстаппен одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить