Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии.

Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен, лидировал на протяжении всей гонки. Также на его счету быстрейший круг.

Вторым к финишу пришёл финский пилот Mercedes Валттери Боттас, третьим стал британец Ландо Норрис из McLaren.

Ферстаппен одержал третью победу подряд и укрепился на вершине общего зачёта пилотов.

Российский гонщик Haas Никита Мазепин финишировал 19-м.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Австрии.