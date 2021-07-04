Ферстаппен одержал победу на этапе Гран-при «Формулы-1» в Австрии
- Reuters
Ферстаппен, стартовавший с поул-позишен, лидировал на протяжении всей гонки. Также на его счету быстрейший круг.
Вторым к финишу пришёл финский пилот Mercedes Валттери Боттас, третьим стал британец Ландо Норрис из McLaren.
Ферстаппен одержал третью победу подряд и укрепился на вершине общего зачёта пилотов.
Российский гонщик Haas Никита Мазепин финишировал 19-м.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Австрии.