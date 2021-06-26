Чемпионка ОИ Чичерова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова после завоевания серебра чемпионата России объявила о завершении карьеры.

«Думаю, что это, наверное, всё. Отговорила роща золотая. Просто сил уже нет, честно. Я уже сегодня настраивалась-настраивалась, была хорошая попытка на 1,75, но от прыжка к прыжку приходится силы по сусекам наскребать. И к 1,91 их уже не было. Поэтому — хватит. Хотела, чтобы этот старт стал прощальным и чтобы результат был получше, 1,90 или повыше. Но надо было, видимо, повыше начинать, не прыгать начальные высоты», — приводит слова Чичеровой «Матч ТВ».

Она отметила, что хочет остаться в спорте, но пока не определилась, в какой роли.

«Для того чтобы работать тренером, как мне кажется, нужно им родиться — у меня нет столько терпения. Хотя, конечно, мне очень интересно наблюдать за тем, что происходит, и подсказывать что-то. Посмотрим, как всё сложится», — добавила Чичерова.

38-летняя легкоатлетка возобновила карьеру в 2018 году после отбытия двухлетней дисквалификации за нарушения антидопинговых правил. Она является олимпийской чемпионкой (2012 год), чемпионкой мира (2011-й), серебряной (2007-й) и дважды бронзовой (2013 и 2015 годы) призёркой мировых первенств, а также чемпионкой Европы в помещении (2005 год).

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