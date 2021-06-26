Глава ВФЛА заявила, что Ласицкене выступит на ОИ в Токио

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о формировании состава команды на летние Олимпийские игры в Токио.

«Есть чёткий международный рейтинг, и мы будем руководствоваться этим. По мужской высоте у нас нет проблем — первое и третье места в этом рейтинге, Сидорова в шесте вторая, поэтому по лидерам не будет проблем. Как обычно, проблемы начинаются в ситуации, когда у нас несколько седьмых и восьмых мест, и с этим они, конечно, будут», — приводит слова Приваловой «Матч ТВ».

Она отметила, что в ситуации, когда несколько спортсменов в рейтинге занимают одну позицию, ВФЛА будет руководствоваться динамикой результатов, опытом соревнований.

«Есть иные факторы, например Мария Ласицкене поедет на Олимпиаду, потому что этот человек — наш флагман и благодаря ей мы выбили эти десять мест. И она будет в Токио, несмотря на то что она была не в лучшем состоянии, но сейчас входит в форму, и, думаю, на Играх эта её форма будет наилучшей», — добавила Привалова.

Согласно решению исполкома World Athletics от 18 марта, в 2021 году нейтральный статус для выступлений на крупных международных стартах, таких как Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира (в том числе и молодёжные), смогут получить не более десяти российских легкоатлетов без права замены.

Олимпиада в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена с лета 2020 года на 2021-й, должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Сергей Шубенков получил нейтральный статус.