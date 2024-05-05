В Нью-Йорке прошёл «Марш памяти ветеранов Великой Отечественной войны»
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Для того, чтобы согласовать мероприятие с полицией, активисты не стали называть его «Бессмертным полком». Участники поблагодарили за победу пришедшего на встречу ветерана и исполнили песню «Журавли».
Акцию попытались сорвать проукраинские активисты.
«Полиция попросила с этой стороны обойти, потому что настроенные негативно активисты перекрыли там дорогу и не дают нам пройти. Поэтому приходится перелезать (через забор. — RT). Даже полиция просит их отойти, а они не отходят», — рассказала одна из очевидиц.
Цель акции, которую провела молодёжь, — почтить память героев их семей, чтобы роль советских героев ценили и сегодня.
4 мая сотрудники дипломатических миссий России в Вене и Зальцбурге приняли участие в мемориальной церемонии по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Верхней Австрии.