В Нью-Йорке прошёл «Марш памяти ветеранов Великой Отечественной войны»

Несмотря на протесты украинцев, на Манхэттене в Нью-Йорке состоялась акция «Марш памяти ветеранов Великой Отечественной войны».

Для того, чтобы согласовать мероприятие с полицией, активисты не стали называть его «Бессмертным полком». Участники поблагодарили за победу пришедшего на встречу ветерана и исполнили песню «Журавли».

Акцию попытались сорвать проукраинские активисты.

«Полиция попросила с этой стороны обойти, потому что настроенные негативно активисты перекрыли там дорогу и не дают нам пройти. Поэтому приходится перелезать (через забор. — RT). Даже полиция просит их отойти, а они не отходят», — рассказала одна из очевидиц.

Цель акции, которую провела молодёжь, — почтить память героев их семей, чтобы роль советских героев ценили и сегодня.

4 мая сотрудники дипломатических миссий России в Вене и Зальцбурге приняли участие в мемориальной церемонии по случаю годовщины освобождения концлагеря Маутхаузен в Верхней Австрии.