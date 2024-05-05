Депутат Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания Чубайса иноагентом
- РИА Новости
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Он отметил, что на факультете соцнаук Тель-Авивского университета начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый Чубайсом.
«Считаю, что Министерство юстиции РФ, и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания», — сказал Хамзаев РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Чубайс стал «организатором группы спонсоров» ЦРС, который заработал на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.
В сообщении говорится, что проект имеет научную направленность.