Депутат Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания Чубайса иноагентом

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев подготовил в Минюст России обращение для признания экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом.

Он отметил, что на факультете соцнаук Тель-Авивского университета начал работу Центр российских исследований (ЦРС), финансируемый Чубайсом.

«Считаю, что Министерство юстиции РФ, и Росфинмониторинг, и ФСБ должны обратить внимание на данное публичное заявление израильского университета, чем там конкретно на вывезенные из страны деньги будет заниматься Чубайс и его компания», — сказал Хамзаев РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Чубайс стал «организатором группы спонсоров» ЦРС, который заработал на факультете социальных наук Тель-Авивского университета.

В сообщении говорится, что проект имеет научную направленность.