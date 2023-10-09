Песков заявил, что Россия не угрожает релоцировавшимся в Израиль россиянам

Россия не может угрожать своим гражданам, живущим в других странах мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль после начала СВО россиянах.

РИА Новости

«Россия — это их родина. Как родина может угрожать?» — цитирует его РИА Новости. При этом на вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль Анатолия Чубайса и Аркадия Воложа Песков не стал отвечать. 8 октября военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия.