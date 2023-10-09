Песков заявил, что Россия не угрожает релоцировавшимся в Израиль россиянам
- РИА Новости
«Россия — это их родина. Как родина может угрожать?» — цитирует его РИА Новости.
При этом на вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль Анатолия Чубайса и Аркадия Воложа Песков не стал отвечать.
8 октября военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия.