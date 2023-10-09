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Песков заявил, что Россия не угрожает релоцировавшимся в Израиль россиянам

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Россия не может угрожать своим гражданам, живущим в других странах мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль после начала СВО россиянах.
Песков заявил, что Россия не угрожает релоцировавшимся в Израиль россиянам
  • РИА Новости

«Россия — это их родина. Как родина может угрожать?» — цитирует его РИА Новости.

При этом на вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль Анатолия Чубайса и Аркадия Воложа Песков не стал отвечать.

8 октября военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия.

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