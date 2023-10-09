Лавров: Россия призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия

Российская сторона призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом.

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«И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон призвали к немедленному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам», — заявил Лавров.

8 октября военно-политический кабинет Израиля одобрил введение «пункта 40» основного закона, означающего официальное объявление войны.