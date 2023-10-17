В ГД предложили проверить работу Чубайса на возможный вывод капитала из страны
Отмечается, что соответствующие запросы депутат Госдумы Султан Хамзаев направит в ФСБ и Следственный комитет России.
По его словам, Чубайс сегодня развозит гумпомощь и публично хочет показать свою лояльность в войне Израиля.
При этом Хамзаев назвал Чубайса «политическим аллергеном для общества».
«В моём понимании поведение экс-чиновника такого ранга — это государственная измена», — сказал депутат.
9 октября в социальных сетях появились фотографии с похожим на Чубайса мужчиной, стоящим в очереди в аэропорту Тель-Авива.
Позже стало известно, что Чубайс вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль Анатолия Чубайса и Аркадия Воложа.