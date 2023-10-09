В сети появились фото с похожим на Чубайса мужчиной в аэропорту Тель-Авива

В социальных сетях появились фотографии с похожим на Анатолия Чубайса мужчиной, стоящим в очереди в аэропорту Тель-Авива.

На кадрах также можно заметить женщину, похожую на супругу экс-главы «Роснано» Авдотью Смирнову.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль Анатолия Чубайса и Аркадия Воложа.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс мог «удрать» из России из-за большой финансовой дыры в «Роснано». Чубайс не стал комментировать эти слова.