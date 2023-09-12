Путин заявил, что Чубайс мог удрать из-за большой финансовой дыры в «Роснано»

Российский президент Владимир Путин заявил, что Анатолий Чубайс мог «удрать» из России из-за большой финансовой дыры в «Роснано».

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума.

«То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется... Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич. Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал?» — отметил президент.

По его словам, это может быть связано с тем, что в структуре нанотехнологий, которую долгие годы возглавлял Чубайс, идут сложные процессы. Путин добавил, что там «огромная финансовая дыра».

При этом президент добавил, что в данной ситуации «нет каких-то уголовных дел, преследования».

Путин предположил, что Чубайс «опасается, что в конечном итоге это всё приведёт к возникновению каких-то уголовных дел».

«Поэтому в Израиле даже перешёл на нелегальное положение. На фига ему это нужно, я честно говоря, не понимаю», — добавил президент.

Путин также рассказал, что не читал статью Чубайса, написанную им в качестве независимого исследователя из британского Глазго.

С 2008 года Чубайс возглавлял «Роснано». В декабре 2020-го российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении его своим специальным представителем.

25 марта 2022 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.

В июле 2023 года Чубайс опубликовал в журнале «Вопросы экономики» РАН научную статью. Он сделал это в качестве независимого исследователя из Глазго.