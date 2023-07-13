Чубайс в качестве независимого исследователя из Глазго опубликовал статью в журнале РАН

Бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс опубликовал в журнале «Вопросы экономики» РАН научную статью. Он сделал это в качестве независимого исследователя из Глазго.

Статья вышла под заголовком «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт».

Как рассказывается в разделе «Об авторе», Чубайс — кандидат экономических наук, независимый исследователь из Глазго, пишет РИА Новости.

В своей статье он отразил «масштаб, глубину и продолжительность этого феномена».

С 2008 года Чубайс возглавлял «Роснано». В декабре 2020-го российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении его своим специальным представителем.

25 марта 2022 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.