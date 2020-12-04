Чубайс стал спецпредставителем президента по международным связям

Короткая ссылка
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Чубайс стал спецпредставителем президента по международным связям
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить «Роснано».

После этого правительство предписало досрочно снять Чубайса с должности главы «Роснано» и назначить на этот пост Куликова. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить