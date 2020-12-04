Чубайс стал спецпредставителем президента по международным связям
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- РИА Новости
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — сообщает пресс-служба Кремля.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Ранее президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить «Роснано».
После этого правительство предписало досрочно снять Чубайса с должности главы «Роснано» и назначить на этот пост Куликова.