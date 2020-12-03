Чубайс заявил о своём последнем дне работы в «Роснано»

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RT
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, выступая на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии — 2020, заявил, что работает в компании последний день. Ранее правительство предписало досрочно снять его с соответствующей должности.
Чубайс заявил о своём последнем дне работы в «Роснано»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании», — сказал он.

Он обратился к сотрудникам со словами благодарности.

«Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано, мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Да, конечно, ошибались, да, конечно, что-то не получалось. Но несомненно и то, что наноиндустрия России создана. Собственно говоря, об этом сказал Владимир Владимирович Путин, как все мы слышали вчера», — добавил он.

Ранее правительство предписало досрочно снять Чубайса с должности главы «Роснано» и назначить Сергея Куликова. 

Накануне российский лидер Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить «Роснано».

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