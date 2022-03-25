Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.
- РИА Новости
«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — цитирует его ТАСС.
Ранее Песков сообщил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
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