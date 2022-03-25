Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.

РИА Новости

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — цитирует его ТАСС. Ранее Песков сообщил, что Чубайс уволился по собственному желанию.