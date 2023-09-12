Чубайс не стал комментировать слова Путина об итогах его работы в «Роснано»

Анатолий Чубайс не стал комментировать высказывание российского президента Владимира Путина об итогах его работы на посту главы госкорпорации «Роснано».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Чубайса.

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Чубайс мог «удрать» из России из-за большой финансовой дыры в «Роснано».

С 2008 года Чубайс возглавлял «Роснано». В декабре 2020-го российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении его своим специальным представителем.

25 марта 2022 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.