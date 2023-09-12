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Чубайс не стал комментировать слова Путина об итогах его работы в «Роснано»

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Анатолий Чубайс не стал комментировать высказывание российского президента Владимира Путина об итогах его работы на посту главы госкорпорации «Роснано».
Чубайс не стал комментировать слова Путина об итогах его работы в «Роснано»
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Чубайса.

«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Чубайс мог «удрать» из России из-за большой финансовой дыры в «Роснано».

С 2008 года Чубайс возглавлял «Роснано». В декабре 2020-го российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении его своим специальным представителем.

25 марта 2022 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.

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