Чубайс не стал комментировать слова Путина об итогах его работы в «Роснано»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова Чубайса.
«Я бы не хотел комментировать ничего из сказанного», — сказал он.
Ранее Путин заявил, что Чубайс мог «удрать» из России из-за большой финансовой дыры в «Роснано».
С 2008 года Чубайс возглавлял «Роснано». В декабре 2020-го российский лидер Владимир Путин подписал указ о назначении его своим специальным представителем.
25 марта 2022 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента.