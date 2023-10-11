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Чубайс вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай

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Анатолий Чубайс вернулся в Израиль после рабочей поездки в Дубай. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, поездка была давно запланированной, рабочей и короткой.

«Я уже вернулся в Израиль», — сказал Чубайс.

9 октября в социальных сетях появились фотографии с похожим на Чубайса мужчиной, стоящим в очереди в аэропорту Тель-Авива.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении уехавших в Израиль Анатолия Чубайса и Аркадия Воложа.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс мог «удрать» из России из-за большой финансовой дыры в «Роснано»Чубайс не стал комментировать эти слова.

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