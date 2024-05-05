TikTok удалил более тысячи запрещённых материалов по требованиям Роскомнадзора

Соцсеть TikTok с 2023 года удалила более 1 тыс. запрещённых публикаций, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре.

«В 2023 году по требованиям Роскомнадзора администрация TikTok удалила 659 запрещённых материалов, за прошедший период 2024 года — 211 интернет-страниц, содержащих противоправную информацию», — приводит агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что модераторы соцсети в прошлом году удалили или заблокировали также 80 материалов с детской порнографией, суицидальным или пропагандирующим наркотики контент. С начала 2024 года — ещё 102 таких материала.

Ранее СМИ сообщали, что приложение TikTok стало полностью доступно для пользователей различных мобильных операционных систем в России.