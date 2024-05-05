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Почти 200 домов освободились от паводковых вод в Оренбургской области за сутки

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В Оренбургской области от паводковых вод за сутки освободились 196 домов и 233 приусадебных участка.
Почти 200 домов освободились от паводковых вод в Оренбургской области за сутки
  • РИА Новости
  • © Сергей Никифоров

Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.

«Всего на 5 мая вода отступила из 27 154 жилых домов и с 44 902 приусадебных участков», — говорится в публикации.

Также специалисты за прошедший день смогли восстановить электроснабжение 1145 абонентам. К газоснабжению подключены ещё 1073 абонента.

Ранее сообщалось, что жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 3 млрд рублей.

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