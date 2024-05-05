Почти 200 домов освободились от паводковых вод в Оренбургской области за сутки
- РИА Новости
- © Сергей Никифоров
Об этом сообщается на официальном портале правительства региона.
«Всего на 5 мая вода отступила из 27 154 жилых домов и с 44 902 приусадебных участков», — говорится в публикации.
Также специалисты за прошедший день смогли восстановить электроснабжение 1145 абонентам. К газоснабжению подключены ещё 1073 абонента.
Ранее сообщалось, что жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплачено более 3 млрд рублей.