Заполняемость стадиона в Санкт-Петербурге на Евро-2020 составит 50%

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что стадион «Газпром-Арена» примет 50% болельщиков от своей вместимости на матчах грядущего чемпионата Европы по футболу.

«На сегодняшний день определена 50%-ная заполняемость футбольного стадиона на Крестовском острове и официальных площадок зоны болельщиков УЕФА. Вопрос согласован с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, а также другими заинтересованными ведомствами», — цитирует Беглова РИА Новости.

ЧЕ по футболу пройдёт в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля.

Ранее в Петербурге сделали предварительный прогноз загрузки отелей в период ПМЭФ и Евро-2020.