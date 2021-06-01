Заполняемость стадиона в Санкт-Петербурге на Евро-2020 составит 50%

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Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что стадион «Газпром-Арена» примет 50% болельщиков от своей вместимости на матчах грядущего чемпионата Европы по футболу.
Заполняемость стадиона в Санкт-Петербурге на Евро-2020 составит 50%
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«На сегодняшний день определена 50%-ная заполняемость футбольного стадиона на Крестовском острове и официальных площадок зоны болельщиков УЕФА. Вопрос согласован с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, а также другими заинтересованными ведомствами», — цитирует Беглова РИА Новости.

ЧЕ по футболу пройдёт в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля. 

Ранее в Петербурге сделали предварительный прогноз загрузки отелей в период ПМЭФ и Евро-2020.

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