В Петербурге сделали предварительный прогноз по загрузке отелей в период ПМЭФ и Евро-2020

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В Санкт-Петербурге загрузка отельного фонда в июне и июле может достигнуть 97% в сегменте премиального уровня. Об этом сообщила ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.
В Петербурге сделали предварительный прогноз по загрузке отелей в период ПМЭФ и Евро-2020
  • РИА Новости

На туристический сезон повлияют крупные мероприятия —экономический форум (ПМЭФ) и Евро-2020, которые пройдут в городе этим летом, пишет сайт «Невские новости».

«Мы уже видим, как это чрезвычайно плодотворно сказывается на загрузке отельного фонда, особенно в категории премиального уровня отелей — четыре-пять звёзд. И если сейчас вы попробуете забронировать номер на июнь, то фактически во всех пятизвёздочных отелях города свободных мест просто не найдётся», — пояснила специалист.

По её словам, в настоящее время городские отели разрабатывают необходимые меры безопасности в связи с коронавирусом.

Как ранее сообщали «Известия», объявлена расширенная деловая программа Петербургского международного экономического форума.

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