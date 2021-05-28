В Петербурге сделали предварительный прогноз по загрузке отелей в период ПМЭФ и Евро-2020

В Санкт-Петербурге загрузка отельного фонда в июне и июле может достигнуть 97% в сегменте премиального уровня. Об этом сообщила ведущий эксперт в сфере туризма, профессор кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС Марина Морозова.

На туристический сезон повлияют крупные мероприятия —экономический форум (ПМЭФ) и Евро-2020, которые пройдут в городе этим летом, пишет сайт «Невские новости».

«Мы уже видим, как это чрезвычайно плодотворно сказывается на загрузке отельного фонда, особенно в категории премиального уровня отелей — четыре-пять звёзд. И если сейчас вы попробуете забронировать номер на июнь, то фактически во всех пятизвёздочных отелях города свободных мест просто не найдётся», — пояснила специалист.

По её словам, в настоящее время городские отели разрабатывают необходимые меры безопасности в связи с коронавирусом.

Как ранее сообщали «Известия», объявлена расширенная деловая программа Петербургского международного экономического форума.