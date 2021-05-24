Плющев: не думаю, что Овечкин сильно повлиял бы на содержание игры сборной России

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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал новость о том, что вратарь и защитник «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов и Дмитрий Орлов, а также нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в ближайшее время присоединятся к национальной команде.
Плющев: не думаю, что Овечкин сильно повлиял бы на содержание игры сборной России
  • Reuters

«Орлов, Самсонов и Тарасенко — те хоккеисты, которые давно заявили о себе как о мастерах. А любой мастер усилит команду. Если тренеры считают реальным использовать их и у них есть сомнения по нынешнему составу — пожалуйста. А то, что эта тройка умеет играть в хоккей, — без вопросов», — цитирует Плющева «Чемпионат».

Также тренер высказался о том, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира 2021 года в Риге.

«Не думаю, что Овечкин сильно повлиял бы на содержание игры сборной России. Ему бы сейчас пришлось посидеть на карантине, а это не очень хорошо», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Бостону» в матче плей-офф НХЛ.

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