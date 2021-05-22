«Вашингтон» уступил «Бостону» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на гол Овечкина
Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу хозяев со счётом 4:1.
В составе «Брюинз» отличились Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Грызлик. Гости ответили только шайбой Александра Овечкина.
Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 3:1. Следующий матч между командами состоится 24 мая в Вашингтоне.
Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на шестое место в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ.