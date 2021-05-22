«Вашингтон» уступил «Бостону» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на гол Овечкина

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу хозяев со счётом 4:1.

В составе «Брюинз» отличились Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Грызлик. Гости ответили только шайбой Александра Овечкина.

Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 3:1. Следующий матч между командами состоится 24 мая в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров вышел на шестое место в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ.

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