Гинер поблагодарил Гончаренко за работу в ЦСКА

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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского клуба.
Гинер поблагодарил Гончаренко за работу в ЦСКА
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«Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную работу и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Гинера официальный сайт московского клуба.

Виктор Гончаренко тренировал ЦСКА с 2016 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА.

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