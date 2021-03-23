Гинер поблагодарил Гончаренко за работу в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход Виктора Гончаренко с поста главного тренера московского клуба.

«Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную работу и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере», — приводит слова Гинера официальный сайт московского клуба.

Виктор Гончаренко тренировал ЦСКА с 2016 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА.