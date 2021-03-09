Боярский выразил сомнения в победе «Зенита» в РПЛ

Народный артист России Михаил Боярский подвёл итоги матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом».

«Я абсолютно согласен с критикой в адрес игры команды. Печальные перспективы. «Зениту» ещё играть с претендентами на высокие места. Мысль, что «Зенит» будет чемпионом, пошатнулась. Вопросы есть к руководству, тренеру и футболистам», — приводит слова Боярского Sport24.

Также артист высказался о голе полузащитника «Рубина» Дениса Макарова.

«Ладно Сантос, но Ловрен… Купили кучу игроков, а толку мало», — добавил он.

После 21-го тура РПЛ на первом месте в турнирной таблице расположился петербургский «Зенит» с 42 очками, на втором — московский ЦСКА с 40 очками, а на третьем — московский «Спартак» с 38 очками.

Ранее спортивный журналист и комментатор Василий Уткин подвёл итоги 21-го тура РПЛ.