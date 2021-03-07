Тренер Медведева считает, что россиянин приближается к своей первой победе на турнире Большого шлема

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Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара оценил результаты своего подопечного на старте нынешнего сезона.
Тренер Медведева считает, что россиянин приближается к своей первой победе на турнире Большого шлема
  • Reuters

«Если честно, Даниил совершенно не мечтал о том, чтобы попасть в топ-3. При этом если он будет работать с той же самоотдачей, то наверняка сможет не только удержаться на второй позиции в рейтинге, но и подняться выше. Считаю, что с каждым днём он становится более зрелым игроком. Медведев отлично провёл Australian Open. По сути, сделал ещё один шаг вперёд. С каждым разом он всё ближе подходит к тому, чтобы завоевать титул на Шлеме. Ему осталось совсем немного, буквально один шаг», — приводит слова Сервары Punto de Break.

15 марта Медведев обойдёт в рейтинге испанца Рафаэля Надаля и станет второй ракеткой мира. Это определилось после того, как Надаль не попросил уайлд-кард ни в один из трёх турниров, которые пройдут на следующей неделе.

В нынешнем сезоне россиянин во второй раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема, но в матче за титул чемпиона Australian Open проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Ранее сообщалось, что Медведев станет второй ракеткой мира.

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