Тренер Медведева считает, что россиянин приближается к своей первой победе на турнире Большого шлема

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара оценил результаты своего подопечного на старте нынешнего сезона.

«Если честно, Даниил совершенно не мечтал о том, чтобы попасть в топ-3. При этом если он будет работать с той же самоотдачей, то наверняка сможет не только удержаться на второй позиции в рейтинге, но и подняться выше. Считаю, что с каждым днём он становится более зрелым игроком. Медведев отлично провёл Australian Open. По сути, сделал ещё один шаг вперёд. С каждым разом он всё ближе подходит к тому, чтобы завоевать титул на Шлеме. Ему осталось совсем немного, буквально один шаг», — приводит слова Сервары Punto de Break.

15 марта Медведев обойдёт в рейтинге испанца Рафаэля Надаля и станет второй ракеткой мира. Это определилось после того, как Надаль не попросил уайлд-кард ни в один из трёх турниров, которые пройдут на следующей неделе.

В нынешнем сезоне россиянин во второй раз в карьере вышел в финал турнира Большого шлема, но в матче за титул чемпиона Australian Open проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Ранее сообщалось, что Медведев станет второй ракеткой мира.