Медведев станет второй ракеткой мира

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Россиянин Даниил Медведев поднимется на вторую строчку в обновлённом 15 марта рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Медведев станет второй ракеткой мира
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба ATP, Медведев станет первым с июля 2005 года теннисистом в первой двойке рейтинга, который не входит в так называемую большую четвёрку, состоящую из Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Энди Маррея.

В нынешнем сезоне Медведев дошёл до финала Australian Open, где проиграл Джоковичу. В 2019 году он играл в финале US Open, в котором уступил Надалю. А в конце 2020 года стал победителем Итогового турнира ATP.

Победная серия 25-летнего Медведева, начавшаяся в прошлом году и закончившаяся в финале Открытого чемпионата Австралии, составила 20 матчей. В общей сложности на счету его девять побед на турнирах ATP.

Ранее сообщалось, что Рублёв обыграл Циципаса и вышел в финал турнира ATP в Роттердаме.

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