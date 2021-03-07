Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Лацио» в Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над римским «Лацио» в матче 26-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Турине на «Альянц Стэдиум», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Лацио» забил первым. На 14-й минуте отличился Хоакин Корреа.

Победу «Ювентусу» принесли голы Адриена Рабьо, забившего на 39-й минуте, и Альваро Мораты, отличившегося на 57-й и реализовавшего пенальти на 60-й минутах.

«Ювентус» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с 43 очками — седьмой.

В других матчах игрового дня «Специя» сыграла вничью 1:1 с «Беневенто», за который дебютный мяч забил арендованный у московского ЦСКА Адольфо Гайч, а «Удинезе» одержал победу над «Сассуоло» со счётом 2:0.

Ранее появилась информация, что болельщики «Фиорентины» атаковали тренировочную базу клуба, Кокорин не пострадал.