Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Лацио» в Серии А

Короткая ссылка
Туринский «Ювентус» одержал победу над римским «Лацио» в матче 26-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Турине на «Альянц Стэдиум», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Лацио» забил первым. На 14-й минуте отличился Хоакин Корреа.

Победу «Ювентусу» принесли голы Адриена Рабьо, забившего на 39-й минуте, и Альваро Мораты, отличившегося на 57-й и реализовавшего пенальти на 60-й минутах.

«Ювентус» с 52 очками занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Лацио» с 43 очками — седьмой.

В других матчах игрового дня «Специя» сыграла вничью 1:1 с «Беневенто», за который дебютный мяч забил арендованный у московского ЦСКА Адольфо Гайч, а «Удинезе» одержал победу над «Сассуоло» со счётом 2:0.

Ранее появилась информация, что болельщики «Фиорентины» атаковали тренировочную базу клуба, Кокорин не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить