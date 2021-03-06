Источник: болельщики «Фиорентины» атаковали тренировочную базу клуба, Кокорин не пострадал

Короткая ссылка
Болельщики итальянской «Фиорентины», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, атаковали тренировочную базу клуба.
Источник: болельщики «Фиорентины» атаковали тренировочную базу клуба, Кокорин не пострадал
  • © acffiorentina.com

Об этом сообщает «РБ Спорт». После домашнего поражения от «Ромы», из-за которого турнирное положение команды значительно ухудшилось, болельщики атаковали базу «Фиорентины», забросав её дымовыми шашками. По информации источника, в нападении участвовало порядка 150 фанатов флорентийского клуба.

Российский форвард Александр Кокорин участия в занятии не принимал, проходя медицинские тесты, но находился на базе. Сообщается, что ни он, ни его одноклубники не пострадали.

Ранее сообщалось, что Кокорин получил травму бедра и пропустит следующий матч «Фиорентины».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить