Источник: болельщики «Фиорентины» атаковали тренировочную базу клуба, Кокорин не пострадал
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Об этом сообщает «РБ Спорт». После домашнего поражения от «Ромы», из-за которого турнирное положение команды значительно ухудшилось, болельщики атаковали базу «Фиорентины», забросав её дымовыми шашками. По информации источника, в нападении участвовало порядка 150 фанатов флорентийского клуба.
Российский форвард Александр Кокорин участия в занятии не принимал, проходя медицинские тесты, но находился на базе. Сообщается, что ни он, ни его одноклубники не пострадали.
Ранее сообщалось, что Кокорин получил травму бедра и пропустит следующий матч «Фиорентины».