Источник: болельщики «Фиорентины» атаковали тренировочную базу клуба, Кокорин не пострадал

Болельщики итальянской «Фиорентины», за которую выступает российский нападающий Александр Кокорин, атаковали тренировочную базу клуба.

Об этом сообщает «РБ Спорт». После домашнего поражения от «Ромы», из-за которого турнирное положение команды значительно ухудшилось, болельщики атаковали базу «Фиорентины», забросав её дымовыми шашками. По информации источника, в нападении участвовало порядка 150 фанатов флорентийского клуба.

Российский форвард Александр Кокорин участия в занятии не принимал, проходя медицинские тесты, но находился на базе. Сообщается, что ни он, ни его одноклубники не пострадали.

Ранее сообщалось, что Кокорин получил травму бедра и пропустит следующий матч «Фиорентины».