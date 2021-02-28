Лыжник Рёте: Большунов провёл невероятно сильную гонку

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Норвежский лыжник Шюр Рёте высказал мнение о победе россиянина Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе.

«Большунов провёл невероятно сильную гонку. Я и близко бы не смог держать такой темп все 30 километров. Здорово, что мы завоевали две медали, но нам, конечно, хотелось бы золота. Но для этого мы были недостаточно сильны сегодня. Александр совершенно заслужил это золото», — приводит слова Рёте TV2.

24-летний Большунов финишировал первым в скиатлоне, опередив норвежцев Симена Хегстада Крюгера и Ханса Кристера Холунда. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на мировом первенстве.

Рёте завершил гонку шестым, отстав от Большунова на 47,3 секунды.

Ранее Клебо говоря о победе Большунова в скиатлоне, заявил, что россиянин просто был лучшим.

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