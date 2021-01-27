В Госдуме прокомментировали информацию о выявлении допинга у Шубенкова

Депутат Госдумы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте чемпиона мира и Европы в беге на 110 м с барьерами Сергея Шубенкова.

«У нашей атлетической федерации сейчас дела не очень хорошо, идёт процесс восстановления. Я знаю, сколько мер новый президент Пётр Иванов примет для восстановления отношений с международной федерацией. Эта новость неприятная и лепту негативную свою внесёт в эти взаимоотношения», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что самым плохим в данной ситуации является то, что некоторые спортсмены, несмотря ни на что, продолжают попытки принимать запрещённые вещества.

«Какой бы ни был любимый спортсмен, если расследование действительно покажет, что Шубенков (или кто-то другой) принял запрещённые препараты, то его необходимо наказать, отстранить от соревнований, чтобы неповадно было остальным. Изначально, конечно, Шубенкову надо будет всем объяснить произошедшее», — добавил депутат.

30-летний Шубенков, прежде не замешанный в допинг-скандалах, является чемпионом мира в беге на 110 м с барьерами, а также трёхкратным призёром мировых первенств. Кроме того, в активе легкоатлета два золота и серебро чемпионатов Европы, а также золото зимнего континентального первенства.

Ранее в AIU заявили об отсутствии Шубенкова в списке временно отстранённых легкоатлетов.