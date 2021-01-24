Эксперт полагает, что Романова планомерно готовят к выступлениям за «Монреаль»

Короткая ссылка
Прославленный российский хоккеист, а ныне тренер Андрей Николишин высказал свою точку зрения по поводу дебюта Александра Романова за «Монреаль Канадиенс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По мнению специалиста, в клубе изначально знали слабые и сильные стороны российского игрока, поэтому пытаются развивать первые и использовать вторые.

«Если у Сашки есть хороший бросок, если он мобилен, может отдать передачу и подключается к атаке, то его используют в этом ракурсе. При этом, дав ему много игрового времени в дебютном матче, его уже чуть меньше выпускали на лед в следующих встречах, потому что нельзя парня сразу в пекло бросать, чтобы не накосячил. Его готовят планомерно, терпеливо работают с ним», — цитируют Николишина «Известия».

Тренер также объяснил причины успешного дебюта Кирилла Капризова в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить