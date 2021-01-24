Эксперт полагает, что Романова планомерно готовят к выступлениям за «Монреаль»

Прославленный российский хоккеист, а ныне тренер Андрей Николишин высказал свою точку зрения по поводу дебюта Александра Романова за «Монреаль Канадиенс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По мнению специалиста, в клубе изначально знали слабые и сильные стороны российского игрока, поэтому пытаются развивать первые и использовать вторые.

«Если у Сашки есть хороший бросок, если он мобилен, может отдать передачу и подключается к атаке, то его используют в этом ракурсе. При этом, дав ему много игрового времени в дебютном матче, его уже чуть меньше выпускали на лед в следующих встречах, потому что нельзя парня сразу в пекло бросать, чтобы не накосячил. Его готовят планомерно, терпеливо работают с ним», — цитируют Николишина «Известия».

Тренер также объяснил причины успешного дебюта Кирилла Капризова в НХЛ.