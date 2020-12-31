Веснина заявила, что планирует выступать в парном разряде со Звонарёвой

Российская теннисистка Елена Веснина, не игравшая на профессиональном уровне с 2018 года, заявила, что будет выступать в парном разряде с россиянкой Верой Звонарёвой.

«Раскрою вам секрет. Мы договорились начало сезона играть с Верой Звонарёвой. Но пока из-за того, что календарь ещё не оглашён , непонятно, на каких турнирах. Думаем начать после Australian Open», — заявила Веснина в интервью «Чемпионату».

Веснина завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2016 в дуэте с Екатериной Макаровой, которая завершила карьеру в начале 2020 года.

Ранее олимпийская чемпионка Веснина объявила о возвращении в теннис.