Олимпийская чемпионка Веснина объявила о возвращении в теннис

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Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина сообщила о возвращении в профессиональный спорт после декретного отпуска.
Олимпийская чемпионка Веснина объявила о возвращении в теннис
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Я возвращаюсь в тур! Как многие, наверное, и догадывались, но теперь я хочу с вами официально поделиться этой новостью. Чуть позднее смогу сообщить, на каком турнире это произойдёт, но это будет точно в 2021 году», — написала в Instagram Веснина.

Свой последний матч 34-летняя россиянка провела на «Ролан Гаррос» 2018 года, где в первом круге уступила американке Бернарде Пере (3:6, 2:6).

Ранее теннисист Рублёв рассказал о своих целях на 2021 год.

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