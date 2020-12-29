Теннисист Рублёв рассказал о своих целях на 2021 год

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своих целях на 2021 год.

«Я буду доволен, если смогу прибавить во всех элементах, в которых мне ещё можно прибавить. Начиная от психологии, заканчивая передвижением по корту. Потому что мне ещё можно улучшать во всём — в подаче, в ударе слева, в ударе справа, в ударе с лёта, в игре в защите. Очень надеюсь, что у меня получится за это подготовительное окно перед началом сезона хоть в каких-то элементах прибавить. Понятно, что за четыре-пять недель невозможно это сделать во всём. Но, если хоть что-то где-то будет немного лучше, это уже будет классно. Надеюсь, что, когда сезон начнётся, я буду прибавлять и прибавлять в других элементах», — приводит слова Рублёва «Чемпионат».

Он отметил, что, несмотря на то что у теннисистов каждый год проходит множество важных турниров, Олимпиада является особенным соревнованием.

«Они всегда будут чем-то невероятным, что всегда будет в воспоминаниях, потому что ты представляешь свою страну. Это всё-таки немного другое. Ты в прямом смысле играешь за страну. Это совсем другие чувства, другие эмоции. Ты живёшь с другими спортсменами в Олимпийской деревне. Эти чувства не описать. Это действительно то, что случается раз в четыре года. Это очень большая история, это что-то особенное. То, что для спортсмена будет особенным моментом. Даже просто само участие там. Даже на каких-то крутых турнирах именно классно выиграть, но если ты поучаствуешь и сразу проиграешь, то расстроишься. А на Олимпийских играх именно само участие — это уже очень достойно и очень престижно», — рассказал Рублёв.

Ранее он поделился впечатлениями от признания его ATP самым прогрессирующим спортсменом 2020 года.