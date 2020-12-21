Тренер назвал самую большую проблему у голкиперов сборной России по футболу

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Тренер вратарей сборной России по футболу Гинтарас Стауче рассказал о самой большой проблеме у голкиперов национальной команды.
Тренер назвал самую большую проблему у голкиперов сборной России по футболу
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Матчи Лиги наций показали нашу самую большую проблему — мы не очень хорошо руководим защитниками и оборонительными действиями команды. Стараемся, включаем упражнения, но в этом аспекте нужно прибавить. Например, в случае с первым пропущенным мячом в Турции соперник бросал из аута, в нашей штрафной неразбериха, нет подсказки — сейчас в этом плане намного легче: нет зрителей, всё слышно. Подскажи, кому кого опекать, кому закрывать левую ногу подающего. И тут даже не надо быть рядом — он попадёт мячом в тебя. В этом аспекте всем нашим вратарям надо прибавлять», — приводит слова Стауче ТАСС.

За шесть матчей в рамках Лиги наций сборная России пропустила 12 мячей, восемь из которых — в двух заключительных играх.

Ранее Стауче высказал мнение о конкуренции среди голкиперов национальной команды.

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