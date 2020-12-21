Стауче: голкиперы сборной России должны пожертвовать своим эго

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Тренер вратарей сборной России по футболу Гинтарас Стауче высказал мнение о конкуренции среди голкиперов национальной команды.
Стауче: голкиперы сборной России должны пожертвовать своим эго
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Они должны пожертвовать своим эго. Конечно, в клубах они находятся на ведущих ролях, но знают, что в сборной кто-то будет играть, а кто-то нет. У нас в коллективе хорошая атмосфера. Мы стараемся, чтобы между ними была не только конкуренция, но ещё и общение. Один играет — двое ему помогают и ждут своего шанса. В этом нет проблемы», — приводит слова Стауче ТАСС.

Ранее сообщалось, что Александр Максименко назвал выступление за сборную России по футболу своей мечтой.

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